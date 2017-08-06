Стала известна кандидатура «Почетного гражданина города Николаева»

Педагогический коллектив Высшего профессионального училища №21 выдвигает кандидатуру своего руководителя Ивана Сыроватского на получение звания «Почетный гражданин города Николаева».

Об этом стало известно на заседании постоянной депутатской комиссии городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает "Новости.N".

Иван Сыроватский работает в сфере образования более тридцати лет, ранее был не однократно награжден за свои труды. В 2013 году Европейская научно-промышленная палата наградила его дипломом Европейского качества и золотой медалью.

Ознакомившись с послужным списком директора ПТУ, депутаты согласились, что этот человек заслуживает награды «Почетного гражданина города Николаева», потому поддержали вынесение этого вопроса на сессию.