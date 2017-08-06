В Украине предлагают продавать землю онлайн

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается внести изменения в Земельный кодекс касательно осуществления земельных торгов. Об этом сообщает издание rvnews.rv.ua.

Автор законопроекта считает, что отсутствие инструмента для проведения торгов онлайн способствует коррупционным действиям при проведении земельных торгов, а также ограничивает конкуренцию между участниками аукциона.

Данным законопроектом предлагается дополнить Земельный кодекс положением о том, что земельные торги будут одновременно осуществляться и на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который регламентирует государственную политику в сфере земельных отношений. Через официальный сайт ведется формирование и ведение электронного сервиса земельных торгов.

Сервис проведения земельных торгов – это программный и технологический инструмент, необходимый для проведения земельных торгов. Именно там происходит регистрация участников, их автоматические размещение, получение и передача информации и документов при проведении торгов. Кроме того, данные сервис предоставляет возможность физическим и юридическим лицам анонимно просматривать, копировать и распечатывать информацию о торгах.

Предлагается, что порядок работы электронного сервиса земельных торгов будет устанавливаться центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений

Лица, принимающие участие в земельных торгах онлайн, являются полноценными участниками торгов. Также они имеют право подавать документы в электронном виде и подписывать в электронной форме протокол результатов торгов.