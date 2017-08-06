В Николаевской области группами массово воруют кукурузу

Аграрии Вознесенского района уже несколько недель страдают от краж на своих кукурузных полях. Жители близлежащих сёл срезают не только растения кукурузы, но и собирают созревающие початки.

Об этом сообщает корреспондент «Маю Право».

Принимаемые меры по охране полей не дают действенных результатов. Так как желающие собрать чужой урожай воры действуют уже не в одиночку, а целыми группами. Вчера охранником одного из сельхозпредприятий на поле была задержана женщина, назвавшаяся Фроловой Марией Александровной. Она без спроса собирала початки кукурузы.

Пока, охранник, задержавший женщину, дожидался работников полиции, из насаждений кукурузы вышли несколько мужчин, которые тоже "собирали" урожай на поле предприятия.

Попытки охранника задержать и их не увенчались успехом. В результате мужчинам вместе с "подельницей" удалось убежать до приезда полиции. Их личности устанавливаются.