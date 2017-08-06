«Не отдавайте животных в эти чудовищные руки», — жители Корабельного района о предпринимательнице «дарю-беру»

Жительница Николаева Анастасия Дзюрило через группу «Новости Корабельного района» в социальной сети обращается к жителям Корабельного района, небезразличным к судьбе «братьев наших меньших», с предостережением.

Об этом сообщает Корабелов.инфо.

«Обратите пожалуйста внимание!

В Октябрьском возле рынка (железной дороги) женщина сидит, принимает животных! Ни в какие хорошие руки они не попадают! Оставляет на жаре или в мусорном баке, и уходит домой!! Щенка нашли сегодня, лежал без воды, еле дышал! Котёнок уже пару дней живет возле аптеки! Отпоили водой и накормили! Что будет дальше с щенком, не известно, находится в очень плохом состоянии!!

Не раз эту женщину предупреждали и давали понять, что такое издевательство над животными недопустимо! Без толку!

Не отдавайте своих животных в эти чудовищные руки, тем более за это она берет деньги! Бессовестная и ужасная женщина!!» — написала Анастасия в соцсети вчера, 4 августа, опубликовав соответствующие фото.