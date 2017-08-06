Украинцы стали чаще обращаться за субсидиями — НБУ

06.08.17 15:40Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Количество домохозяйств, обращавшихся за субсидиями, возросло почти с 1 тыс. в апреле до 6 тыс. в мае-июне. Такие данные содержатся в макроэкономическом и монетарном отчете Национального банка Украины (НБУ) за июль.

“За май-июнь 2017 года количество домохозяйств, которые обратились за субсидиями, существенно увеличилось. Это произошло из-за изменений государственной программы предоставления субсидий домохозяйствам на оплату услуг ЖКУ, вступивших в силу с мая 2017 года”, – говорится в обнародованном на сайте регулятора отчете.

Количество домохозяйств, которые получают субсидии, за год сократилось почти вдвое: с 4,624 млн домохозяйств в июне-2016 до 2,356 млн в июне-2017.

Как сообщалось, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя.

Стоит напомнить, что чтобы получить автоматический перерасчет государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), киевляне должны решить вопрос задолженности по их оплате. Об этом сообщает портал domik.ua.

Как стало известно, в августе будет произведен автоматический перерасчет субсидии на период с мая 2017 года для потребителей, которые решили вопрос с задолженностью по оплате ЖКУ. Чтобы получить перерасчет, необходимо оплатить или реструктурировать долги до 15 августа.

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