Военный эксперт назвал важное преимущество Украины

06.08.17 16:00Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

О том, что страны Восточной Европы увидели в Украине реальную силу, которая единственная в регионе способна противостоять агрессии России, заявил военный эксперт Алексей Арестович.

«Не нужна национальная идея, чтобы быть региональным лидером. Нужно все делать, чтобы стать региональным лидером. Мы обречены им быть. Вот с точки зрения Молдовы, кто мы? Сколько там населения? Или Грузия. На кого она реально может опираться в черноморском регионе? Азербайджан. Кто их настоящий друг в армяно-азербайджанском конфликте? Беларусь, страны Балтии, у которых вместе населения меньше, чем у Киева с Броварами и т.д., мы их лучшие друзья», – отметил он.

По словам Арестовича, прибалтийские страны уже сейчас надеются на военные успехи Украины не меньше, чем на помощь НАТО.

«И сейчас ситуация, которая начинается в Беларуси с этими «зелеными человечками», которые уже поехали транспортом с оружием в руках, прибалты также надеются на НАТО, как и на нас. И белорусы надеются на нас больше. И поляки тоже будут, и чехи, и остальные, эти маленькие Словакии, Венгрии. Они все будут ориентироваться на Украину», – уверен эксперт.

При этом он добавил, что ориентация этих стран на Киев в военном плане уже произошла.

«Они уже определенным образом ориентируются, потому что в военном плане мы уже сделали невозможное – мы остановили Россию. Никаких восьми областей, они даже не вышли на административную границу Луганской и Донецкой областей. Наши войска стоят на окраинах их «столиц». Это означает, что в военном плане мы уже – региональный лидер», – подытожил Арестович.

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