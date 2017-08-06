В Николаеве семья боится за свою безопасность

06.08.17 17:16Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Жители Николаева, несколько лет назад купившие квартиру, не могут в ней жить.

Дело в том, что их сосед постоянно стучит по трубам и сливает фекалии им на окно. Об этом рассказала Ирина Кочелаевская в группе «Николаев-Лучший город» в Фейсбук. Сообщают Известия Николаевские.

Девушка боится за безопасность своей семьи, опасаясь, что подобные выходки могут повредить газовые трубы.

«Первое время, пока мы с нуля делали ремонт никаких проблем не было, да и потом не сразу поняли в чем дело. В итоге мы переселились туда жить и начали замечать какие-то постукивания постоянные, сначала не сильные, а потом все чаще и сильнее. Стучали по газовым трубам и по потолку, так, как будто каким-то тяжелым молотком. Стало не по себе, поднялись наверх, начали звонить соседке сверху, никто не открывал. Стуки продолжалось и днем, и ночью. В итоге мы выяснили, что к этой даме сверху приехал ее сын (бывший заключенный и житель психбольницы)», — пишет она.

Так и не достучавшись до него, соседи начали вызывать полицию, за несколько лет написали гору заявлений, которые остались без ответа, просто ушли в архив. «По нашему закону, если, когда они приезжают к нему и он не открывает двери, они не имеют права к нему вломиться и не могут доказать, что он что-то делал. Мы очень боялись, что он может в итоге просто повредить газовую трубу и мы все, если не задохнемся, так взорвемся! Но ладно, уже начали свыкаться с его стуками, как он начал, извините за неприятные вещи, опорожняться в ведро и выливать специально свои фекалии и мочу нам на окна кухни и на белье на балконе!» — добавила Ирина.

«Даже со всеми доказательствами и фото и лично увиденными вещами, ребята с полиции опять не смогли ничего сделать, так как видите ли, по закону не могут с ним ничего сделать. В итоге мы долго ходили всей семьей по депутатам и по полиции, по прокуратурам — результата не последовало. Сейчас мы купили кондиционер, и что же, он начал кидать на него камни и окурки от сигарет! Наряды полиции он просто через дверь посылает на все буквы! И полицейские просто разворачиваются и говорят, что с ним ничего нельзя сделать, зайти к нему силой мы не можем!!!! То есть, по их мнению, пока он все-таки не сойдет окончательно с ума и не поубивает нас по закону нельзя его выселить с квартиры!!!» — ужаснулась девушка.

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