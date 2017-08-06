На Кинбурнской косе был проведен рейд по выявлению нарушений правил пожарной безопасности

В пятницу, 4 августа, сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с представителем национального природного парка «Белобережье Святослава», провели информационно-разъяснительную работу с отдыхающими на территории леса на Кинбурнской косе.

Об этом сообщают в НикМедиа.ком.юа

В ходе мероприятия спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил противопожарного поведения во время отдыха, рассказали о статистике возникновения пожаров в природных экосистемах и о запрете сжигания сухой растительности.

На тех, кто нарушил правила и развел костры в заповедной зоне лесного массива сотрудник национального парка составил административный протокол.

Также спасатели пообщались с детьми и напомнили им об опасности игр со спичками и зажигалками. На память специалисты службы оставили отдыхающим информационно-просветительские листовки с указанием основных правил безопасного поведения и экстренного номера Службы спасения «101».