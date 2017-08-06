Европейцы дадут 37 млн евро на увеличение добычи природного газа в Украине Европейский инвестиционный банк намерен выделить 37 млн евро на увеличение добычи природного газа в Украине. Об этом говорится в сообщении банка. Общая стоимость проекта составляет 98 млн евро, тогда как ЕИБ намерен выделить 37 млн Проект направлен на увеличение добычи природного газа путем установки новых газокомпрессорных установок и установок для очистки газа на некоторых газовых месторождениях Украины. Процесс экологической оценки и соответствующие документы, включая разрешения на эксплуатацию и строительство вышеуказанных установок, будут рассмотрены в ходе due diligence проекта. Как сообщалось ранее, Европейский инвестиционный банк намерен выделить национальной энергетической компании "Укрэнерго" 130 млн евро на реконструкцию электрических подстанций. Данный проект находится на стадии рассмотрения с 14 июля. Средства будут направлены на реконструкцию существующих электрических подстанций в Украине для повышения энергоэффективности путем переключения подстанций в режиме дистанционного управления и замены энергоемкого оборудования. Предлагаемое финансирование ЕИБ составляет 130 млн евро, тогда как общая стоимость проекта — 280 млн евро. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама