Европейцы дадут 37 млн евро на увеличение добычи природного газа в Украине
|06.08.17 18:17
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Европейский инвестиционный банк намерен выделить 37 млн евро на увеличение добычи природного газа в Украине.
Об этом говорится в сообщении банка.
Общая стоимость проекта составляет 98 млн евро, тогда как ЕИБ намерен выделить 37 млн
Проект направлен на увеличение добычи природного газа путем установки новых газокомпрессорных установок и установок для очистки газа на некоторых газовых месторождениях Украины.
Процесс экологической оценки и соответствующие документы, включая разрешения на эксплуатацию и строительство вышеуказанных установок, будут рассмотрены в ходе due diligence проекта.
Как сообщалось ранее, Европейский инвестиционный банк намерен выделить национальной энергетической компании "Укрэнерго" 130 млн евро на реконструкцию электрических подстанций.
Данный проект находится на стадии рассмотрения с 14 июля.
Средства будут направлены на реконструкцию существующих электрических подстанций в Украине для повышения энергоэффективности путем переключения подстанций в режиме дистанционного управления и замены энергоемкого оборудования.
Предлагаемое финансирование ЕИБ составляет 130 млн евро, тогда как общая стоимость проекта — 280 млн евро.