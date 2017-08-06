Долгожданный дождь в Николаеве создал немало проблем

В Николаеве, 6 августа, разбушевалась непогода – штормовой ветер ломает и вырывает с корнями деревья.

Как сообщает Шиповник, на проспекте Центральном, 120, возле студии декора и флористики «Букетики» одна из веток сломалась и упала на навес, где сидели люди. Об этом на свой странице в Фейсбук написал предприниматель Дмитрий Талпа:

"Еще весной я звонил 15-88 давал заявку на спил аварийного дерева. Дерево упало на козырёк под которым сидели люди... звоню в полицию они не берут трубку!Просто посмотрите!"