Сьогодні в Україні дощі Сьогодні майже по всій Україні очікується дощ і гроза. Винятком буде Донецька та Луганська області, де очікується хмарна та спекотна погода. Температура повітря протягом дня очікується 22-37 градусів вище нуля. Вночі очікується 16-24 градусів тепла, повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр. У західній частині - гроза. Вночі 16 -18 градусів тепла, вдень 19-24 градусів вище нуля. У північних областях дощі, ймовірно грози. Температура повітря вночі 16-20 градусів тепла, вдень 22-26 градусів тепла. У східних областях - хмарно та спекотно. Температура повітря вночі 22-24 градусів тепла, вдень 35-37 градусів тепла. У центральній частині опадів очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень 27-32 градусів вище нуля. У південній частині опадів - дощі з грозами. Температура повітря вночі 21-23 градусів тепла, вдень 34-36 градусів вище нуля. Вітер в Україні північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама