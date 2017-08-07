Сьогодні в Україні дощі

07.08.17 08:12Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Сьогодні майже по всій Україні очікується дощ і гроза.

Винятком буде Донецька та Луганська області, де очікується хмарна та спекотна погода. Температура повітря протягом дня очікується 22-37 градусів вище нуля. Вночі очікується 16-24 градусів тепла, повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У західній частині - гроза. Вночі 16 -18 градусів тепла, вдень 19-24 градусів вище нуля. У північних областях дощі, ймовірно грози. Температура повітря вночі 16-20 градусів тепла, вдень 22-26 градусів тепла.

У східних областях - хмарно та спекотно. Температура повітря вночі 22-24 градусів тепла, вдень 35-37 градусів тепла.

У центральній частині опадів очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень 27-32 градусів вище нуля.

У південній частині опадів - дощі з грозами. Температура повітря вночі 21-23 градусів тепла, вдень 34-36 градусів вище нуля.

Вітер в Україні північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Похожие новости

01.08.17 18:00Топ-5 советов, как пережить жару

13.07.17 11:45В Украину пришли дожди с грозами и похолодание

30.05.17 15:58Миколаївщину з візитом відвідав Радник-посланник Посольства Республіки Корея в Україні

28.03.17 08:20Більше 80 тис. дітей в Україні "стоять" у черзі у дитсадки - МОН

02.03.17 13:00Відтепер зареєструвати бізнес в Україні можна он-лайн

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Понедельник, 07.08.2017

Закругление верхнее-левое

11:32В Украине нет усиления национализма, — глава МИД Польши

11:13"Рыбачий стан заминирован" - такое сообщение поступило в Главное управление Нацполиции в Николаевской области

10:58Тиллерсон: Москва готова обсудить вопрос Украины

10:37Украинские ВУЗы сегодня до полудня завершат зачисление абитуриентов на бюджет

10:19Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес завтра

10:08В уряді розробили схему, що не дозволить підвищити ціну на газ

09:52За минувшие сутки в Украине произошло свыше 300 пожаров – ГСЧС

09:34Как получить деньги за экономию по коммуналке

09:15Напад невідомих на машину під Миколаєвом

09:00Курс валют на 7 августа

08:44Как платить за воду меньше: важные советы и новые правила учета

08:25Из-за погодных условий в Николаеве прервали футбольный матч второй Лиги на 60-й минуте

08:12Сьогодні в Україні дощі

08:00АТО: 18 обстрілів, бойовики застосували реактивну артилерію

 06.08

21:00Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

20:44В метро Торонто женщина покусала собаку

20:28Долгожданный дождь в Николаеве создал немало проблем

20:09Украинские гребцы завоевали бронзу на чемпионате США

20:00Відтепер нерви лікуватимуть... павутинням

19:44На берегах Николаева тысячи мертвых бычков

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.07.17 11:403040

Родная сестра солиста "Иванушки International" умерла при невыясненных обстоятельствах

24.07.17 11:595790

Жаркая погода - не повод отменять ремонтые работы на дорогах

24.07.17 12:162970

Юрий Романенко о языковом вопросе в Украине: 10 тезисов

24.07.17 12:342780

В МВФ прогнозируют подъем мировой экономики за счет стран ЕС

Самые читаемые

29.07.17 10:359660

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

24.07.17 15:276250

На этой недели Николаев богат на мероприятия

25.07.17 10:156240

Кабмин успокаивает, что резкого подорожания газа для населения не будет

25.07.17 18:096210

Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама