Украинские ВУЗы сегодня до полудня завершат зачисление абитуриентов на бюджет

07.08.17 10:37Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Также сегодня ВУЗы должны проинформировать госзаказчика о количестве вакантных мест в разрезе специальностей, специализаций и конкурсных предложений

В Украине в понедельник, 7 августа, высшие учебные заведения должны завершить зачисление абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Зачисление на бюджет должно произойти до 12:00 понедельника, 7 августа, при этом перевод на свободные места госзаказа происходит до 18 августа.

Минобразования рекомендует создать для каждого конкурсного предложения реестры лиц, которые могут претендовать на перевод на бюджетные места, и обнародовать их на сайтах ВУЗов и стендах приемных комиссий.

"Минобразования обращает внимание, что претендовать на вакантные места госзаказа могут только те, кто зачислен на обучение на соответствующее конкурсное предложение на контрактной основе. Кроме того, они не должны были получать рекомендации к зачислению на места госзаказа", - говорится в сообщении.

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