Украина потратит на Стену 500 млн до конца года

Это составит лишь 55% от средств, необходимых только на текущий год.

Расходы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект Стена) до конца 2017 года составят около 500 млн гривен.

Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

"На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн гривен, это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд. грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн гривен, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн гривен. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн гривен, что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год", – сказал Цигикал.

По его словам, есть существенное недофинансирование этого проекта, соответственно, замедляется и проведение работ на месте.

"Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог", – сказал глава Госпогранслужбы.

Цигикал напомнил, что, согласно проекту, речь идет о границе с РФ в Харьковской, Черниговской и Луганской областях. По его словам, до конца текущего года планируется завершить работы в Харьковской области.