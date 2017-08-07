Производители молочки повышают цены, невзирая на падение продаж

На фоне падения производства, цены на свежие молочные продукты в Украине будут и дальше расти

Производители цельномолочной продукции, невзирая на провальные продажи в первой половине лета, сейчас позволяют себе активно включаться в сырьевую гонку, поднимая закупочную цену на молоко. К таком выводу пришли аналитики компании ИНФАГРО.

В конце июля свежие молокопродукты заводами продаются по:

молоко (2,5%) в дешевой упаковке (пленке) — 15-18 грн./л, кефир (2,5%) — 17,5-19,5 грн./л, сметана (15%) — 45-48 грн./кг, творог (9%) — 70-90 грн./кг. Наметившийся тренд постепенного, но стабильного роста цен на свежие молокопродукты не будет изменен, как минимум до начала нового сезона, ведь сырье будет дальше дрожать и, судя по всему, достаточно быстро.

Производители цельномолочной продукции в первом полугодии не смогли увеличить продажи. Но конец обозначенного периода и вовсе оказался провальным, что повлекло за собой стремительное падение производства.

В прошлом месяце в сравнении с маем выпуск товарного молока уменьшился сразу на 10% до 35 тыс. т, кисломолочных продуктов — на 4%, до 34 тыс. т, а творожной продукции — и вовсе на 13%.

В июле кардинального роста продаж тоже не произошло. Определенное улучшение положения цельномолочников ожидается во второй половине августа, правда их успехи может омрачить подорожание сырья.