Непогода на юге унесла с собой жизнь человека

Также грозы и шквалы обесточили 93 населенных пункта в пяти областях.

В Херсонской и Николаевской областях в минувшие сутки из-за сложных погодных условий погиб один человек и травмировались еще пятеро, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Лазурном Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль. Человек, находившийся рядом с машиной, погиб, еще двух детей, находившихся в кабине, госпитализировали в городскую больницу.

В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River". В результате этого происшествия травмы получили три человека, им была оказана первая медицинская помощь.

Также грозы и шквалы на территории страны привели к срабатыванию систем защиты линий электропередач.

"6 августа вследствие ухудшения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Днепропетровская – 39, Одесская – 36, Винницкая – 11, Киевская – 4, Кировоградская – 3", - говорится в сообщении спасателей.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлекались бригады облэнерго. Всего к ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и пять единиц техники.