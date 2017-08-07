В Николаеве проведут переучет бездомных собак В Николаеве проведут перепись бездомных собак. Об этом информирует КП "Центр защиты животных" на своей странице в Facebook, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо. По инициативе КП "Центр защиты животных" и поддержке Animal-id 10-12 августа в нашем городе состоится повторный подсчет бездомных собак! Нужны волонтеры! Для того, чтобы старты участником и выбрать себе район переходите по ссылке, - идет речь в информационном сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама