24.07.17 17:103340
В Николаеве проведут переучет бездомных собак
|07.08.17 15:20
|50
|0
В Николаеве проведут перепись бездомных собак.
В Николаеве проведут перепись бездомных собак.
Об этом информирует КП "Центр защиты животных" на своей странице в Facebook, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо.
- По инициативе КП "Центр защиты животных" и поддержке Animal-id 10-12 августа в нашем городе состоится повторный подсчет бездомных собак! Нужны волонтеры! Для того, чтобы старты участником и выбрать себе район переходите по ссылке, - идет речь в информационном сообщении.