Вчера в Николаеве выпало 30 % месячной нормы осадков

07.08.17 15:35Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В результате непогоды, которая обрушилась 6 августа на Николаев, была приостановлена работа 5 трансформаторных подстанций, произошло 19 массовых отключений по линии 10 кВ, наблюдались массовые отключения электроснабжения по всему городу.

Об этом пресс-служба городского совета, информирует 0512.

В течение 3 часов выпало около 30% месячной нормы осадков. Ливень затопил верхние этажи жилых домов по адресам: ул. Лазурная, 6 Б; ул.Севастопольская, 61; ул.Вокзальная, 61; пр. Богоявленский, 334; пр. Богоявленский, 340/1.

Из-за сильных порывов ветра упал подъемный кран на государственном предприятии "Ольвия", не выдержала стихии металлическая опора электросети коммунального предприятия «Николаевэлектротранс»; зафиксировано 33 порыва линий наружного освещения КП "Хумс"; повреждены кровли жилых домов по адресам: ул. Лазурная, 52; ул. Микитенко, д. 3, 5; подтоплены частные усадьбы по ул. Фонтанной, 74; ул. Есенина, 79.

Повалено 36 деревьев, 10 взвод ГВГСО в ночное время убрал 18 деревьев.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжаются.

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