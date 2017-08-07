В Николаеве двое парней устроили драку из-за девушки

В Корабельном районе на улице Литовченко около девяти часов вечера 17-летний юноша и его подруга возвращались с отдыха домой и по дороге встретили бывшего бойфренда девушки.

Об этом информирует издание «Николаевские новости».

Между парнями возник конфликт, «решать» который 19-летний ревнивец взялся кулаками. Избив соперника, он ушел, а подруга отвезла пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские Корабельного отдела полиции задержали злоумышленника по месту жительства. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.