В Николаеве двое парней устроили драку из-за девушки

07.08.17 16:27Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

В Корабельном районе на улице Литовченко около девяти часов вечера 17-летний юноша и его подруга возвращались с отдыха домой и по дороге встретили бывшего бойфренда девушки.

Об этом информирует издание «Николаевские новости».

Между парнями возник конфликт, «решать» который 19-летний ревнивец взялся кулаками. Избив соперника, он ушел, а подруга отвезла пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские Корабельного отдела полиции задержали злоумышленника по месту жительства. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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