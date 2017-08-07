24.07.17 17:103340
Международные резервы Украины сократились
|07.08.17 17:00
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Из-за выплат по госдолгу резервы снизились до $17,8 млрд.
Из-за выплат по госдолгу резервы снизились до $17,8 млрд.
Международные резервы Украины на 1 августа 2017 года составили $17,795 млрд, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.
Там объяснили, что изменение объема резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга.
В целом же резервы находятся на уровне 15% выше, чем в начале 2017 года.
Напоним, международные резервы Национального банка Украины в июле выросли до уровня около $18 млрд.