Что спасет николаевский туризм?

07.08.17 17:20Сколько просмотров этой статьи96Сколько комментариев этой статьи0

В стенах 7 августа Николаевской облгосадминистрации обсуждали, как реанимировать николаевский туризм.

Как сообщает Свидок.инфо, приехала учить николаевских чиновников директор Всеукраинской федерации работодателей в сфере туризма Украины Татьяна Тимошенко.

Она сообщила, что Николаевскому региону, не смотря на вялые попытки развивать туристическую сферу не хватает комплексного подхода. Есть конкретные услуги, конкретные интересные места, начинают проводится фестивали и другие мероприятия, но это не совсем туризм,- заявила Татьяна Тимошенко. Туристы - люди ленивые, считает она.

То есть туристы покупают за одну цену все услуги. Он знает, где его будут кормить, что ему будут показывать, где он будет проживать, и ни о чем дополнительно не думает. В Украине таких услуг почти не существует, -уверена Татьяна Тимошенко. За исключением редких случаев. например город Львов. Более того, она пояснила, что для Николаева уже разработан целый алгоритм развития туристической отрасли. Это проведение и просветительских семинаров, воркшопов, прочее. Но в первую очередь, музейщикам, краеведам совместно с городской и областной властью необходимо провести инвентаризацию. То есть подсчитать, резюмировать, что можно показать туристам, про что рассказать, куда повести. После этого объектам придается комплексная услуга. Проще говоря, определяется где можно человека покормить, где будут остановки, где туристы будут ночевать или отдыхать. без этой услуги, все прочее, как выразилась Татьяна Тимошенко лишь самодеятельность, лишь попытка поэтично рассказать про свой регион.

С этим согласился и заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив. Николаеву важна инфраструктура, без которой развития туризма в корне невозможно. Он заверил, что Николаевщина станет первой областью Украины, которая примет Европейскую туристическую систему индикаторов, которая позволит рассчитывать на европейских туристов.

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