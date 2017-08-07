Температура в Николаеве побила рекорд

07.08.17 17:34Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

Аномальная жара, с максимальными температурами воздуха 38-40˚, которая наблюдалась в конце прошлой недели по Николаевской области, стала причиной возникновения комплекса опасных явлений погоды во второй половине дня воскресенья.

Об этом «Новостям-N» сообщили в Николаевском гидрометцентре.

В пятницу и субботу в Николаеве были перекрыты абсолютные максимумы температуры на 1-2˚ в эти дни за весь период наблюдений, и составили 38.8˚ и 39.7˚ соответственно.

Из-за влияния контраста температур в зоне атмосферного фронта во второй половине дня воскресенья в Николаеве и области наблюдались сложные погодные условия: грозы, дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 17-25 м/с, в отдельных районах град.

В ближайшие дни осадков не ожидается. Ночные температуры составят 20-23˚, днем жара сохранится, 34-37˚, но рекордных значений не достигнет.

В Николаеве из-за вчерашнего дождя чрезвычайная пожароопасность сбросилась, в то время, как по области она сохраняется.

Температура воды в реке Ю. Буг и в море возле Очакова 26-27˚.

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