Температура в Николаеве побила рекорд
|07.08.17 17:34
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Аномальная жара, с максимальными температурами воздуха 38-40˚, которая наблюдалась в конце прошлой недели по Николаевской области, стала причиной возникновения комплекса опасных явлений погоды во второй половине дня воскресенья.
Об этом «Новостям-N» сообщили в Николаевском гидрометцентре.
В пятницу и субботу в Николаеве были перекрыты абсолютные максимумы температуры на 1-2˚ в эти дни за весь период наблюдений, и составили 38.8˚ и 39.7˚ соответственно.
Из-за влияния контраста температур в зоне атмосферного фронта во второй половине дня воскресенья в Николаеве и области наблюдались сложные погодные условия: грозы, дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 17-25 м/с, в отдельных районах град.
В ближайшие дни осадков не ожидается. Ночные температуры составят 20-23˚, днем жара сохранится, 34-37˚, но рекордных значений не достигнет.
В Николаеве из-за вчерашнего дождя чрезвычайная пожароопасность сбросилась, в то время, как по области она сохраняется.
Температура воды в реке Ю. Буг и в море возле Очакова 26-27˚.