Бюджет заплатил 2,8 миллиона за "фейковый весовый контроль" на Николаевщине, -- Вадатурский

07.08.17 19:00Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В прошлом году и за семь месяцев 2017 года на осуществление габаритно-весового контроля на дорогах Николаевской области из бюджета были уплачены 2 миллиона 855 тысяч гривен.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал народный депутат Украины Андрей Вадатурский, передают Новости-N.

Как отметил нардеп, прошло больше месяца с тех пор, как министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал «перекинуть» на Николаевщину три дополнительных габаритно-весовых комплекса, но обещание не сдержал – в регионе по-прежнему работает всего два ГВК, и то с перебоями. Такой контроль депутат назвал фейковым.

«Неделю наблюдал за дежурством на комплексах местных активистов. Рассказывают, что ГВК тайным образом просто прекращают работать перед заездом колонн из фур. А также о том, что 75% грузовиков просто не заезжают на весовые. Фейковый весовой контроль», - считает Андрей Вадатурский.

Он также усомнился в причастности министра Омеляна к тем положительным изменениям в области, о которых написал, комментируя свой недавний визит в Николаев.

«Во время предпоследней сессии Николаевского областного совета депутаты перераспределили средства и направили на закупку весовых комплексов 2,1 миллиона гривен. Еще 7,9 миллиона ждут от районов. Планируют закупить всего 10 ГВК, как и писал Омелян. Так это его заслуга? Или то, что штрафы от перегруза направляются при этом в государственный бюджет? А местные дорожники вздрагивают от мысли, за какой счет им придется содержать новые весовые, если финансирование не добавят...», - написал депутат.

Также он отметил, что по информации, полученной от Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, по состоянию на сегодняшний день в Украине есть всего 34 весовых комплекса, из которых работают лишь 25.

«Вот он, «системный весовой контроль» от министра, - заявил Андрей Вадатурский. - Сколько на должности, столько Омелян и обещает закупить дополнительные 70-80 весовых комплексов. Сейчас тендер вроде как уже проведен, но когда, наконец, регионы получат обещанное – неизвестно. Начнут сами закупать, как видим. Так, в чем здесь в таком случае участие министра, простите?».

Депутат резюмировал, что на Николаевщине до сих пор не обеспечен системный весовой контроль, и если это и произойдет, то явно «не благодаря министру, который привык пиариться за счет других».

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