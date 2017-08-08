Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2017 году

Чтобы сэкономить, родители покупают вещи зимой, оптом и онлайн

.Совсем скоро в школьных дворах прозвенят первые звонки и начнется новый учебный год. Это означает, что у родителей осталось меньше месяца для того, чтобы как следует экипировать свое любимое чадо в школу. "Сегодня" выяснила, во сколько обойдется онлайн-покупка всего необходимого и как приобрести школьные принадлежности подешевле.

ЧТО ПОЧЕМ. Согласно исследованию аналитиков онлайн-маркета Bigl.ua для "Сегодня" (см. инфографику), в среднем покупка самых необходимых школьных товаров в этом году обойдется родителям в 2539 гривен для девочки и 2403 гривни для мальчика. За тот же набор, но на порядок выше качеством, родителям придется выложить уже 5520 гривен для школьниц и 5347 гривен для школьников.

Больше всего в этом году подорожали кроссовки, школьные портфели и рюкзаки. Так, средняя стоимость спортивной обуви теперь выше на 30 гривен — если в 2016 году цена была 383 грн, то в этом уже 413 грн. Дороже и школьные ранцы и рюкзаки — их средняя цена поднялась на 40 грн, и теперь это 306 грн. Дешевле стали наборы карандашей — в 2016 году в среднем они стоили 64 грн, а в этом — 56 грн. Кроме того, немного понизилась цена и на брюки для девочек — с 269 до 261 гривни. Но в целом же цена школьного комплекта по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 7%.

КАК СЭКОНОМИТЬ. Чтобы сэкономить на школьном обмундировании, некоторые родители закупают необходимые для ученика вещи заранее, например, зимой. В это время спрос на них небольшой, а потому школьные товары можно приобрести со значительной скидкой. Другие предприимчивые родители не забывают об экономии даже на отдыхе за границей.

"Все нужное для школы своему ребенку я купила в чешском гипермаркете еще весной во время отпуска — и канцтовары, и одежду. Практически все купленное местного производства, но очень качественное и недорогое. Например, за отличный рюкзак заплатила всего 240 гривен и примерно столько же — за кроссовки", — поделилась с нами Светлана Семенко.

Тем не менее, как показывает практика, заказывать вещи из других стран (особенно дальних) не очень выгодно — цена прилично "вырастает" из-за высокой стоимости доставки.

Тем, кто не ездил за границу и не успел решить школьный вопрос заблаговременно, эксперты советуют воспользоваться маркетплейсами — специальными интернет-площадками, где можно сопоставлять цены из разных онлайн-магазинов. "Так можно неплохо сэкономить, ведь есть возможность сравнить позиции и найти вещь с максимально выгодной ценой. К тому же многие продавцы проводят распродажи и акции в августе", — рассказал нам руководитель онлайн-маркета Bigl.ua Виктор Кириченко.

Кроме того, удачным решением для бережливых украинцев уже не первый год является оптовая закупка школьных товаров у производителя. "В параллельном классе родительский совет заказал блузки и рубашки детям прямо у украинской фабрики. На одного человека вышла смешная цена — в районе 70 грн", — рассказала нам Алиса Величкова из Краматорска.