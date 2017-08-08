"Летняя школа для учителей" на Николаевщине привлекает к себе все большое количество педагогов

Со дня на день в Украине кардинально изменится образовательная система. Проект «Закона об образовании» в первом чтении уже приняла Верховная Рада, и после доработки, возможно, уже в ближайшие дни будет передан в парламент к принятию в целом.

12-летняя форма обучения означает существенные изменения и для детей, и для учителей. В первую очередь это касается педагогов. Им предстоит в корне перестроить свою работу. В эти теплые месяцы лета, пока дети на каникулах, Николаевский областной институт последипломного педагогического образования проводит в Очаковском районе «Летнюю школу для учителей».

Ежегодно — это несколько заездов. Нынешний год, можно сказать, рекордный — изъявили желание совместить отпуск с усовершенствованием своего профессионального уровня почти в два раза больше педагогов, чем в предыдущие годы.

Василий Иванович, ключевой проблемой системы образования в Украине называют несоответствие содержания и формы образования требованиям 21-го века. Ваше мнение?

"В последние годы в адрес средней школы звучит все больше нареканий. Немало родителей стремится отправить своих детей учиться за границей, или же переводят на домашнюю форму обучения. А те, у которых нет такой возможности, откровенно выражают свою позицию: школа должна быть другой, такой, о которой каждый ученик будет говорить с восторгом и интересом.

Нынешняя украинская система образования уступает европейской и лучшим мировым системам через свою забюрократизированность. Ее отягощают элементы управления советских времен. Не высок в нашем обществе и социальный статус учителя. А престиж профессии педагога — это отражение отношения к учителю в целом. Образование требует кардинальных реформ, согласно современным европейским тенденциям. И новый законопроект «Об образовании», предлагает механизм решения тех проблем, которые накапливались в последние десятилетия.

Концепция «Новая украинская школа» основана на сохранении ценностей детства, необходимости гуманизации процесса обучения, личностного подхода, развития способностей ребенка, создание учебно-предметной среды, которая обеспечит психологический комфорт и будет способствовать проявлению творчества детей.

Проект предусматривает три формы получения образования — формальная форма образования, неформальная, и информальное обучение. Родителям учеников гарантируется право выбора. Это соответствует требованиям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Реформа в образовании должна улучшить условия труда учителя за счет уменьшения бюрократического контроля, расширение академических свобод и формирования пространства для творческого труда. Она гарантирует изменения в оплате труда педагогов, несет много положительных изменений по организации процесса обучения. В общем, это ответ на все те вызовы, которые стоят перед отраслью образования.

Как происходит адаптация общеобразовательных учреждений области к новым требованиям?

Новые государственные стандарты вводятся с 2018 года, а в течение 2017/2018 учебного года мы должны к этому подготовить наши общеобразовательные учебные заведения.

Поэтому с 1 сентября 2017 года запускается Всеукраинский проект, предусматривающий апробацию нового Госстандарта 100 школами Украины. Этот процесс рассчитан на 1 учебный год.

Во всеукраинской апробации примут участие и 4 школы нашей области, а также ряд учебных заведений в региональной программе «4+», поскольку для Николаевщины четырех учебных заведений недостаточно, чтобы мы могли сформировать модель реализации Государственного стандарта, с акцентами на региональную составляющую. Результаты их работы помогут конкретизировать модель в малокомплектных учебных заведениях, в начальной школе, в интернатных учреждениях (общеобразовательные и специальные). Следующие школы — это филиалы при опорных учебных заведениях (чтобы определить модель сотрудничества опорной школы и школы-филиала).

А также у нас есть школы, которые изучают ряд предметов углубленно, в частности, естественно-математический цикл (Николаевский муниципальный коллегиум имени В.Чайки), художественно-эстетическое направление (Николаевская академия детского творчества), филологическое -( Николаевская ООШ № 22 с углубленным изучением английского языка). Поэтому и здесь мы должны подумать об их специфике, основных предметах.

В области есть еще и ряд школ, которые апробируют или внедряют ту или иную педагогическую технологию. Для нас также важно сегодня привлечь эти школы в «Программу 4+» и выработать их модель. Это же касается и школ, работающих по технологии «Росток», по технологии «Интеллект Украины», по интегрированной технологии профессора Светланы Якименко и ряде других.

Мы не будем разрушать то, что уже наработано. Наша задача — наиболее качественно согласовать имеющиеся в области педагогические модели (за которыми сегодня работает немало лучших школ области) к работе в условиях нового Госстандарта образования. Поэтому в течение учебного года пилотные школы будут нарабатывать учебные боксы для учащихся, а также учебные методические боксы для педагогов, чтобы с 2018 года можно массово их внедрять.

Исходя из этого, следует понимать, что методологическое сопровождение реформы в области возложено на областной институт последипломного педагогического образования?

Система образования Николаевщины за 1 год должна быть качественно подготовлена к работе в новых условиях. Реформа рассчитана на творческого учителя, а не консервативного исполнителя. Учителям начальных классов нужно осознать, что 20 процентов времени — это их право вводить самостоятельно или углублять свой материал в изучение учениками той или иной темы. Педагог будет сориентирован на интегративный подход. Предметная форма обучения больше не будет доминирующей. Это тоже проблема, и над этим работает наш научно-педагогический коллектив.

Задача, которая стоит перед нами заключается в том, чтобы разработать такую интегрированную модель по реализации Госстандартов, которая позволит в течение одного учебного года подготовиться к широкофронтному внедрению в школах новых стандартов образования.

Поэтому, несмотря на то, что сегодня лето, школы закрыты, а дети на каникулах, — многие наши педагоги совмещают отдых и работу над собой: усовершенствуются профессионально у моря, на базах отдыха и пансионатах в Очаковском районе вместе с методистами и преподавателями института, где успешно работает проект «Летняя школа для учителя».

Пожалуйста, расскажите о «Летней школе» более подробно…

Для курсантов «Летней школы» специально подгоотовлены специальные учебные программы. Мы с пониманием относимся к тому, что летом педагог обязательно должен отдохнуть, чтобы в следующем учебном году не бороться с синдромом переутомления. И в то же время, со всей ответственностью понимаем, что в новых условиях учителям нужна помощь, новые знания.

Первые группы в «Летней школе» представляли руководители опорных учебных заведений, руководители филиалами при этих опорных учебных заведениях, председатели объединенных общин, руководители органов управления образованием в этих общинах. Для нас принципиально важно осознать, какой может быть модель образования вообще: модель управленческая и методическая в условиях децентрализации. В «Летнюю школу» привлекли экспертов шведско-украинского проекта, который предметно занимается моделью децентрализации. Специально пригласили на Николаевщину блестящего лектора — начальника Департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Олега Фасолю, который провел ряд занятий для наших курсантов, привлекли тренера Александра Дудюка, чтобы отработать с педагогами проблемы коммуникаций в объединенных общинах, вопросы стратегии и тактики.

Психологи института рассмотрели проблему медиации в контексте децентрализационных процессов, которые сегодня происходят. Модераторы Татьяна Голубченко и Елена Грицан познакомили курсантов школы с формированием командного сотрудничества, отношениями с новыми образовательными структурами, которые вскоре появятся в рамках децентрализации. Таким образом, в течение недели объединяем и обучение, и отдых. По окончанию «Летней школы» я обращаюсь к курсантам каждой группы со словами, насколько сегодня важна философия происходящих процессов. Ведь наша задача — НОИППИ и учителя — общая: выстроить стратегию формирования образовательного ландшафта на региональном уровне.

В «Летней школе» отдыхали и занимались и отдельно сформированные группы педагогов, которые готовятся к апробации нового образовательного Госстандарта, в соответствии со спецификой той технологии, в рамках которой они работают.

Например, группы по технологии «Росток», автором которой является Тамара Пушкарева. Сегодня в Николаеве наработаны собственные подходы с учетом региональных особенностей, — но, не разрушая концептуальные основы и принципы технологии «Ростка». Мы стараемся подготовить учителя к реализации заложенных им идей, которые выстраиваются на принципах интегративности, экологичности, поскольку это не травмируют природу ребенка. Пытаемся подойти к процессу комплексно, как личность, воспринимающая мир целостно, но понимая, что Бог даровал нам пять каналов получения информации, чтобы их адекватно применять. Ребенок должен развиваться гармонично. Процесс обучения не должен отбирать у него его собственное пространство, а только расширять, как на физическом, интеллектуальном, так и духовном уровнях.

Василий Иванович, что особенно ценно в николаевской идее «Летних школ у моря»?

Учитель — это представитель профессии, который должен всю жизнь учиться. Нужно усовершенствовать свой опыт, получать новые, современные знания. Для нас важно, чтобы к началу учебного года дать нужные установки, обеспечить то научно-методическое сопровождение, — которое позволит ему после лета удачно стартовать в новом учебном году и обеспечивать компетентностный подход, личностно-ориентированную составляющую госстандартов и Новой украинской школы.

Мы ориентируем учителя на то, чтобы не потерять наработанное, чтобы сохранить украино-центрическую составляющую, благодаря которой мы формируем украинскую идентичность нашего выпускника как гражданина, как патриота. Ведь Концепция «Новой украинской школы» выстроена на трех составляющих: выпускник — патриот, инноватор, компетентный выпускник.

Хочу обратить внимание, что проект летних школ рассчитан не только на представителей Николаевской области. У нас побывали коллеги многих областей Украины — Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Киевской и других. Все они — творческие личности, новаторы в системе образования. С их помощью «Росток», который еще недавно был всеукраинским экспериментом, — сегодня стал технологией «Росток». Педагогов из других областей знакомим с николаевским аспектом «Ростка», делимся своими наработками, а также приглашаем к нам с других регионов коллег-методистов, учителей-практиков. Это и есть обмен золотыми зернами опыта, чтобы учитель всегда оставался современным, высокообразованным, интеллектуальным.

Подчеркиваю, учитель должен постоянно учиться, идти в ногу с жизнью, потому что только с таким жизненным принципом ты будешь профессионалом своего дела.

Информируют Известия Николаевские