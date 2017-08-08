Курс валют на 8 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,78 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег . Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 августа установлены на таком уровне: 25,784 907 грн за доллар; 30,418 455 грн за евро; 0,429 320 грн за российский рубль; 33,635 710 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 7 августа с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль поднялся в цене, а фунт стерлинг, наоборот, стал дешевле. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама