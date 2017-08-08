25.07.17 14:143390
Курс валют на 8 августа
|08.08.17 10:19
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,78 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,78 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 августа установлены на таком уровне:
25,784 907 грн за доллар;
30,418 455 грн за евро;
0,429 320 грн за российский рубль;
33,635 710 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 7 августа с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль поднялся в цене, а фунт стерлинг, наоборот, стал дешевле.