Сьогодні з'явиться інформація про зарахування абітурієнтів до вишів

Буде оприлюднено список зарахованих до ВНЗ

Інформація про абітурієнтів, які були зараховані до вищого навчального закладу, з'явиться сьогодні в персональних кабінетах вступників. Про це повідомив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Вчора завершився важливий етап вступної кампанії. ВНЗ були видані накази про зарахування на бюджетну форму навчання абітурієнтів, які отримали ці місця за адресним розміщенням держзамовлення», - сказав він.

Зі слів Шарова, тепер буде проходити процес переведення на бюджет осіб, які мають пільги, або тих, хто за пріоритетними спеціальностями знаходиться в списках черговиків.

«Щоб мати можливість бути переведеним на місце держзамовлення, вступник повинен прийти до ВНЗ, оцінити, чи має він шанс на переведення, подати документи і укласти договір. Тому що в цьому випадку саме договір є підставою для зарахування до ВНЗ. Далі в порядку черги буде проводитися переведення. Для цього складаються відповідні реєстри. При цьому є одна категорія вступників, яка гарантовано, якщо потрапляє в реєстр, обов'язково і швидко переводиться. Це діти загиблих захисників України», - додав він.