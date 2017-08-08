Флешмоб николаевских мам В летнюю жару с трагической регулярностью повторяются случаи гибели малышей из-за открытых окон многоэтажек. «Присоединяемся к флешмобу, суть которого, я думаю, предельно ясна, если вы ежедневно читаете новости. Поддержите инициативу (или сделайте репост), возможно, это поможет сохранить детскую жизнь», — пишут в группе Николаевские Мамочки. Сообщает Миколаївська правда Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама