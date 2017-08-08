Стартував позачерговий призов до лав нацгвардії

08.08.17 11:36Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Набраних строковиків відправляти на передову не будуть

Сьогодні, 8 серпня 2017 року, в Україні стартував позачерговий призов до армії. Таку інформацію підтвердив у ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу" прес-офіцер Нацгвардії Руслан Музичук.

За наказом Президента України Петра Порошенка до 31 серпня для проходження служби оберуть осіб призовного віку – від 20 до 27 років.

Як зазначили в Генштабі, такий призов проводять у зв'язку з недобором в Національну гвардію під час травневого призову. У Нацгвардії прес-офіцер Руслан Музичук додає: "Найперша причина теперішнього призову – це те, що кількість завдань збільшується і тому потрібно збільшити кількість строковиків для виконання цих завдань. Нині, наприклад, перед нацгвардійцями визначено 19 завдань, які потрібно виконувати". При цьому скільки набиратимуть строковиків – інформація закрита.

Окрім того, Музичук наголосив, що призвані строковики не нестумуть службу в зоні АТО. Після підготовки вони будуть виконувати функції по забезпеченню громадського порядку на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.

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