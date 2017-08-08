Сегодня часть территории Украины накроет приятная прохлада

08.08.17 11:57Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 8 августа, на большинстве территории Украины переменная облачность, на севере страны дождь с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра.

Ночью в Украине, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью в восточных и большинстве южных областей, а также днем ​​на севере Левобережья будет сухо.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами с грозой, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+16 градусов, днем +20...+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами с грозой, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +20...+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь с грозой, кроме Днепропетровской области; днем без осадков, только в Полтавской области местами кратковременный дождь с грозой, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +26...+33 градуса, в Винницкой и Черкасской областях ночью +12...+18 градусов, днем +22...+27 градусов.

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