Апелляционный суд подтвердил банкротство банка Михайловский

Акционер банка оспаривал решение НБУ относительно правомерности вывода банка Михайловский с рынка.

Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность, правомерность и обоснованность решений Национального банка Украины по выводу ПАО Банк Михайловский с рынка, сообщается на сайте НБУ.

Регулятор напоминает, что акционер банка – ООО Экосипан (Киев) – оспаривал в суде решение регулятора относительно правомерности вывода банка Михайловский с рынка. Окружной административный суд Киева 15 мая 2017 года удовлетворил иск общества частично и отменил решения НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц о признании банка Михайловский неплатежеспособным, введение в него временной администрации и дальнейшую ликвидацию финучреждения. В то же время суд отказался обязать НБУ возобновить работу банка Михайловский.

Национальный банк не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд удовлетворил полностью 7 августа 2017 года.