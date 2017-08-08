Апелляционный суд подтвердил банкротство банка Михайловский

08.08.17 12:42Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Акционер банка оспаривал решение НБУ относительно правомерности вывода банка Михайловский с рынка.

Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность, правомерность и обоснованность решений Национального банка Украины по выводу ПАО Банк Михайловский с рынка, сообщается на сайте НБУ.

Регулятор напоминает, что акционер банка – ООО Экосипан (Киев) – оспаривал в суде решение регулятора относительно правомерности вывода банка Михайловский с рынка. Окружной административный суд Киева 15 мая 2017 года удовлетворил иск общества частично и отменил решения НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц о признании банка Михайловский неплатежеспособным, введение в него временной администрации и дальнейшую ликвидацию финучреждения. В то же время суд отказался обязать НБУ возобновить работу банка Михайловский.

Национальный банк не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд удовлетворил полностью 7 августа 2017 года.

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