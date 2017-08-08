Телефонні шахраї тепер крадуть із карток гроші вже навіть без пін-коду: історія з Миколаєва

Одразу кілька українців днями стали жертвами аферистів.

Схема, за якою діяли зловмисники, надзвичайно проста.

Наприклад, 33-річному жителю Миколаївщини телефоном повідомили, що з його кредиткою виникли проблеми. Нібито з технічних причин її заблокувало. Тож чоловік може втратити свої гроші, пише газета Експрес.

Занепокоєний клієнт поцікавився, чи можна якось виправити ситуацію. "Звісно, адже для цього в нас і працює служба безпеки, -- спокійним тоном повідомив чоловічий голос. -- Але діяти треба швидко".

"Співробітник" банку сказав, що для відновлення рахунку потрібно виконати кілька операцій, у яких, мовляв, обов'язково має бути задіяний сам власник картки. Той, відповівши на всі запитання, поклав слухавку. Але після того дістав повідомлення, що з його рахунку знято десять тисяч гривень. Інший чоловік, відповідаючи на запитання псевдопрацівника банку, надав усю секретну інформацію. У підсумку втратив 32 тисячі гривень.

А 28-літня жінка "допомогла" шахраєві зняти зі своєї картки дві тисячі гривень... Жертвою телефонних злочинців може стати кожен, незалежно від віку.

То як шахраї присипляють пильність, затягуючи у свої тенета?

Шахраї завжди говорять спокійно, виважено і ввічливо, чим одразу ж підкуповують співрозмовника. Але при тім залякують свою потенційну жертву, запевняючи, що діяти треба швидко, інакше гроші не вдасться врятувати, мовляв, це справа кількох хвилин, -- пояснює Олена Березна, керівник відділу комунікації ГУ НП у Миколаївській області.

Така інформація заганяє людей в стан глибокого стресу й ступору, через що вони втрачають пильність. Зорієнтуватись, що до чого, часто не вдається не лише особам старшого віку, а й молодим. У першому випадку люди потерпають через надмірну довірливість (зокрема, до працівників фінансових установ), у другому через безпідставну безтурботність.

Аферисти - непогані психологи. Не дають жертві "відійти" від розмови. Вони тримають людину під напругою, щоб та не мала можливості заспокоїтись і подумати. Або ж порадитись із родичами. Їхнє завдання завжди те саме - вивідати секретну інформацію.

Мова про пін-код?

Не обов'язково. Більшість людей уже затямила, що саме пін-код не можна нікому повідомляти. Тож шахраї розробили нову схему. Для прикладу, часто буває, що людина розміщує на сайті інформацію про продаж товару, вказуючи свій номер мобільного. Шахрай дзвонить, запевняючи, що придбає товар, а гроші перекине на картку, так дізнається її номер. А тоді телефонує з іншого номера, називається співробітником служби безпеки банку й каже, що з його рахунку намагалися зняти гроші. Тому, мовляв, треба негайно провести кілька операцій, щоб убезпечити заощадження. Притім на телефон жертви надходить комбінація цифр, яку псевдопрацівник банку просить озвучити. Завдяки цьому через онлайн-банкінг знімає гроші.

Або ще простіше: представляється працівником банку, повідомляє, що картку з міркувань безпеки заблоковано, треба дізнатися деякі дані, наприклад, тризначний код.

Як же вберегти свої гроші?

Перш за все слід пересвідчитись, чи вам справді телефонують із банку. Для цього спитайте ім'я і прізвище того, хто дзвонить, його посаду й відділення. А основна порада - не бійтесь обірвати телефонну розмову! Якщо вам дзвонили з фінустанови, вони зрозуміють вас. Далі обов'язково передзвоніть на гарячу лінію банку, щоб дізнатись, що відбувається (номер телефону зазначено на зворотньому боці кожної картки).