Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

"Николаевводоканал" на свой странице в фесбку сообщил, в каких николаевских домах сегодня не будет воды.

Уважаемые николаевцы!

Просим обратить внимание, что из-за аварийно-ремонтных работ возможно прекращение водоснабжения по следующим адресам: - пр. Мира, 9;

ул. Шевченко, 44

ул. Айвазовского (автогаражный кооператив "Ретро")

ул. Даля, 28.

Просим прощения за временные неудобства.

Информируют Николаевские новости