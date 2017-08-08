25.07.17 18:323200
Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|08.08.17 14:03
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"Николаевводоканал" на свой странице в фесбку сообщил, в каких николаевских домах сегодня не будет воды.
"Николаевводоканал" на свой странице в фесбку сообщил, в каких николаевских домах сегодня не будет воды.
Уважаемые николаевцы!
Просим обратить внимание, что из-за аварийно-ремонтных работ возможно прекращение водоснабжения по следующим адресам: - пр. Мира, 9;
ул. Шевченко, 44
ул. Айвазовского (автогаражный кооператив "Ретро")
ул. Даля, 28.
Просим прощения за временные неудобства.
Информируют Николаевские новости