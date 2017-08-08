Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

08.08.17 14:03Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

"Николаевводоканал" на свой странице в фесбку сообщил, в каких николаевских домах сегодня не будет воды.

Уважаемые николаевцы!

Просим обратить внимание, что из-за аварийно-ремонтных работ возможно прекращение водоснабжения по следующим адресам: - пр. Мира, 9;

  • ул. Шевченко, 44

  • ул. Айвазовского (автогаражный кооператив "Ретро")

  • ул. Даля, 28.

Просим прощения за временные неудобства.

Информируют Николаевские новости

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