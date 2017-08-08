В Николаеве идет борьба с браконьерами

08.08.17 14:43Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

8 августа в рыбохранном агентстве состоялось вручение удостоверений новым инспекторам, которые будут совершать общественный контроль во время проведения рейдов.

«Мы занимались очень внимательно отбором, сейчас к этому процессу решили пригласить общественность, чтобы сделать правильный выбор. Ваша задача и работа сегодня крайне важна, поскольку вы следите за тем, что происходит на водоемах, следите за работой наших инспекторов. А за вами следит вся общественность, — сказал начальник Николаевского рыбоохранного патруля Михаил Синица.

Как сообщает информационно-аналитический портал «Николаевские Известия», в этот день 6 человек получили первые удостоверения общественных инспекторов.

В должностные обязанности общественных инспекторов будет входить: осуществление рейдов совместно с работниками рыбоохраны, делать фото — видеосъемку. Общественные инспекторы смогут совместно с работниками органами рыбоохраны принимать участие в проведении проверок, передачи в суд материалов по правонарушителям и выступать в качестве свидетелей, объяснять гражданам о целях осуществления общественного контроля в области охраны, использовании и воспроизводстве водных биоресурсов.

Кроме того, на данный момент, собеседование проходят еще порядка 20 человек, которые в ближайшее время приступят к контролю порядка на водных ресурсах Николаевской области.

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