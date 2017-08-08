Все роддомы Николаева оснащены "окошками жизни"

В Николаеве все роддомы и детская городская больница №2 оборудованы "окошками жизни".

Об этом журналисту Podrobnosti.mk.ua. рассказал пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев.

"Беби-бокс" предназначен для того, чтобы родители, которые по каким-либо причинам не планируют оставлять новорожденного в семье, могли передать ребенка на попечительство государственных служб и органов на условиях полной анонимности.

"Окошко" работает следующим образом: мать, решившая отказаться от ребенка, кладет его в специальный "бокс". Спустя 30 секунд дверца блокируется и на круглосуточный пост дежурного врача поступает соответствующий сигнал. После чего ребенок поступает в распоряжение медперсонала и государства.

Как извесно, на Николаевщине уже открыты "окошки" жизни во Врадиевской и Новобугской ЦРБ.