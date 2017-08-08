В прошлом году на Николаевщине отдохнули 222 тысячи туристов Николаевскую область в 2016 году посетили 222 тысячи туристов Как сообщает интернет-издание «Николаевские новости», на Николаевщине действуют 287 коллективных средств размещения на 31644 места. В основном это базы отдыха (195) - 22552 мест. Также функционируют 66 отелей на 2726 мест, 14 санаториев на 4156 мест, 12 пансионатов на 2210 мест, 35 детских оздоровительных лагерей на 8991 место. Лагеря в основном сосредоточены в курортных зонах Березанского и Очаковского районов Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама