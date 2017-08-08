Высший совет правосудия уволил троих судей

08.08.17 18:00Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Уволены судьи апелляционных судов Сумской и Николаевской областей, а также судья Высшего специализированного суда Украины

Высший совет правосудия на заседании постановил уволить троих судей в связи с их заявлениями об отставке. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Уволены судья апелляционного суда Николаевской области Александр Ржепецкий, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Сергей Дембовский, судья апелляционного суда Сумской области Лидия Семений.

2 августа Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции потребовало от главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка принять меры в отношении двух судей, указавших в своих э-декларациях за 2015 год недостоверные сведения.

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