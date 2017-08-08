В супермаркете Очакова травят отдыхающих

08.08.17 18:34Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

В очаковском «АТБ» торгуют продуктами, хранящимися в ненадлежащих условиях. Основные покупатели тут — люди, приехавшие на отдых.

Об этом сообщает корреспондент ТАЙМЕРА.

По словам корреспондента, вечером холодильники с молочными продуктами и мясом в супермаркете отключают, а утром — включают. Таким образом, продукты всю ночь хранятся при плюсовой температуре. Утром супермаркет продолжает торговлю этими продуктами. Выключенные холодильники продавцы завешивают светоотражающими шторами.

Как заявила управляющий супермаркетом, в магазине сломались холодильники. Она уверила наших корреспондентов, что утром на полках «ночного» товара не будет, однако этого не случилось.

В магазине снова выстраиваются очереди за мясом, а люди даже не имеют представления, какой товар покупают.

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