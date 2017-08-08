В Николаеве перенесли судебное заседание «по делу Романчука»

Судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука, запланированное на 9 августа 2017 г., откладывается

Заседание переносится в связи с нахождением одного из членов коллегии судей, который участвует в рассмотрении вышеупомянутого дела, по другому уголовному производству. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда г. Николаева.

«О следующем заседании по обвинению бывшего первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации будет сообщено заранее», — сказано в сообщении.