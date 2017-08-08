В Украине констатируют снижение спроса на оформление биометрических паспортов

08.08.17 20:40Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

По сравнению с прошлым годом спрос на загранпаспорта вырос больше, чем вдвое, но сейчас наблюдается тенденция к спаданию.

Государственная миграционная служба констатирует некоторое снижение спроса на оформление биометрических загранпаспортов. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе на странице в Facebook.

В связи со снижением спроса, ожидается, что и сроки выдачи документов вскоре вернутся в норму.

Сейчас же задержки в выдаче заграничных паспортов являются временным явлением, поскольку вызваны стремительным ростом спроса. «Туристический сезон + безвиз = количество оформляемых документов возросло в несколько раз. Уже сегодня наблюдаем тенденцию к существенному снижению спроса, значит, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что миграционная служба совместно с полиграфкомбинатом «Украина» пытаются минимизировать неудобства из-за задержки выдачи документов.

«Миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие на адрес «горячей линии», а Полиграфкомбинат «Украина» осуществляет закупку дополнительного оборудования для персонализации паспортов для избежания задержек выдачи в будущем», – отмечается в сообщении.

В ГМС призывают украинцев не планировать путешествие за границу, не имея на руках действующего паспорта.

«Не покупайте авиабилеты без паспорта – это противоречит правилам авиаперевозок! Паспорт выдается на 10 лет, следовательно, откладывать его оформление на последний момент не стоит», – подчеркнули в ГМС.

Похожие новости

25.07.17 19:57Журнал Евросоюза опубликовал СА с Украиной

17.07.17 19:20Порошенко: Киев поможет вернуть Приднестровье

12.07.17 16:00Три страны ЕС против упоминания европейской перспективы Украины в заявлении саммита, - DW

10.07.17 17:55Украина введет биометрику для иностранцев

17.04.17 16:37Порошенко завтра летит в Лондон

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Вторник, 08.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В фискальной службе объяснили, как переселенцам платить налог на недвижимость

20:40В Украине констатируют снижение спроса на оформление биометрических паспортов

20:20Странные привычки кошек — какие и почему

19:35Покупателей секс-рабов в Сети будет вычислять чат-бот

19:15НАБУ задержало шестерых за кражу денег на Стену

18:56В Николаеве перенесли судебное заседание «по делу Романчука»

18:34В супермаркете Очакова травят отдыхающих

18:20У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

18:00Высший совет правосудия уволил троих судей

17:45Гражданка Николаева повесилась на дереве у своего дома

17:30В Николаеве Мерседес сбил 9-летнего мальчика

17:11Минздрав оплатит лечение за рубежом для 47 людей

17:00Генштаб: «При обострении в АТО роль военных усилят»

16:43С 10 августа в Украину возвращается жара

16:37В прошлом году на Николаевщине отдохнули 222 тысячи туристов

16:19В Индии изнасилованной 10-летней девочке отказали в аборте

16:08В Николаеве на Большой Морской Porche столкнулся с ВАЗом

15:50Все роддомы Николаева оснащены "окошками жизни"

15:36Фотомодель похитили и пытались продать в сексуальное рабство

15:25Хакеры вторые сутки атакуют Укрпочту

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.07.17 08:123060

Курс валют на 26 июля

26.07.17 08:233430

В ООН отклонили документ РФ по обстрелу посольства

26.07.17 08:333320

В Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ

26.07.17 08:453120

В Китае 400 пенсионерок пришли на конкурс бикини

Самые читаемые

29.07.17 10:3510760

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 10:089280

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

28.07.17 20:006640

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:216390

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама