В Украине констатируют снижение спроса на оформление биометрических паспортов

По сравнению с прошлым годом спрос на загранпаспорта вырос больше, чем вдвое, но сейчас наблюдается тенденция к спаданию.

Государственная миграционная служба констатирует некоторое снижение спроса на оформление биометрических загранпаспортов. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе на странице в Facebook.

В связи со снижением спроса, ожидается, что и сроки выдачи документов вскоре вернутся в норму.

Сейчас же задержки в выдаче заграничных паспортов являются временным явлением, поскольку вызваны стремительным ростом спроса. «Туристический сезон + безвиз = количество оформляемых документов возросло в несколько раз. Уже сегодня наблюдаем тенденцию к существенному снижению спроса, значит, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что миграционная служба совместно с полиграфкомбинатом «Украина» пытаются минимизировать неудобства из-за задержки выдачи документов.

«Миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие на адрес «горячей линии», а Полиграфкомбинат «Украина» осуществляет закупку дополнительного оборудования для персонализации паспортов для избежания задержек выдачи в будущем», – отмечается в сообщении.

В ГМС призывают украинцев не планировать путешествие за границу, не имея на руках действующего паспорта.

«Не покупайте авиабилеты без паспорта – это противоречит правилам авиаперевозок! Паспорт выдается на 10 лет, следовательно, откладывать его оформление на последний момент не стоит», – подчеркнули в ГМС.