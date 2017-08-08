В фискальной службе объяснили, как переселенцам платить налог на недвижимость

Директор департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павел Дроняк в интервью изданию «Факты» рассказал, как внутренне перемещенные лица будут платить налог на недвижимость.

По словам Дроняка, недвижимое имущество, которые по документам находится во владении внутренне перемещенных лиц, но расположена на оккупированных территориях, или разрушена в ходе боевых действий, не будет подлежать налогообложением на недвижимость.

Павел Дроняк рассказал, что Налоговый кодекс Украины внесли изменения, согласно которым жилая и нежилая недвижимость, которая расположена на временно оккупированной территории страны или в населенных пунктах на линии соприкосновения с врагом, не считается предметом налогообложения.

«Недвижимость в зоне АТО не являются объектом налогообложения в период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря того года, в котором будет завершено антитеррористическую операцию», — подчеркнул чиновник.

То есть, что переселенцы с Донбасса и Крыма могут не беспокоится по поводу уплаты налога на недвижимость, если она расположена на оккупированной территории или была разрушена в результате боевых действий.