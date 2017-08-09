Курс валют на 9 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,73 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег . Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 августа установлены на таком уровне: 25,732 557 грн за доллар; 30,400 443 грн за евро; 0,429320 грн за российский рубль; 33,525 709 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 8 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль также упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама