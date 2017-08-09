26.07.17 14:493030
Курс валют на 9 августа
|09.08.17 08:58
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,73 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,73 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 августа установлены на таком уровне:
25,732 557 грн за доллар;
30,400 443 грн за евро;
0,429320 грн за российский рубль;
33,525 709 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 8 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль также упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле.