Сегодня в Украине осадков не будет

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"9 августа в Украине: переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преобладать северо-восточный, в западных областях юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с.

Температура установится на уровне 26-31 ° тепла, в южной части - 30-35 ° тепла. В Карпатах дневная температура составит 21-26 ° тепла.