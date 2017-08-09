26.07.17 14:493030
Сегодня в Украине осадков не будет
|09.08.17 09:10
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Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"9 августа в Украине: переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преобладать северо-восточный, в западных областях юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с.
Температура установится на уровне 26-31 ° тепла, в южной части - 30-35 ° тепла. В Карпатах дневная температура составит 21-26 ° тепла.