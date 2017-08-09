Старые проблемы николаевской улицы на новый лад

Если бы военнослужащие Нацгвардии Украины хотя бы раз побывали в Николаеве, на улице, носящей имя Национальной гвардии, они бы прямо оттуда отправились бить морду том, кто дал ей такое название.

Пишет Новости Н

Здесь не то что проехать — пройти невозможно. Так называемая «дорога» подходит разве что для испытания работы армейской техники в особо сложных условиях.

Раньше эта улица, расположенная в Корабельном районе Николаева, носила название Советской Армии. Переименовали ее в минувшем году, в рамках закона о декоммунизации.

Впрочем, на состоянии улицы перемена названия никак не сказалась: она как была «убитой», так и осталась. На улице нет твердого покрытия — ни проехать, ни пройти. В сухую погоду жители еще кое-как перебиваются, а вот когда идут дожди — хоть караул кричи. К тому же дожди постоянно размывают дорогу. Даже специальные автомобили не в состоянии проехать: доходит до того, что матери, вызвавшие «скорую помощь», вынуждены выносить больных детей за сотни метров, к дороге с твердым покрытием.

Жители много раз обращались к мэру Николаева, однако в ответ получали только одни обещания.

Некоторые жители в сердцах говорят: «Лучше бы оставили старое название. А то что толку: имя дали громкое, а как жили в болоте, так и живем».