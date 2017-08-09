Над совершенствованием процедуры контроля за благоустройством территорий работают в Николаеве

Во вторник, 8 августа, в мэрии прошло совещание по вопросам совершенствования процедуры контроля за благоустройством территорий

В котором приняли участие заместитель городского головы Мкртыч Мкртчян, представитель общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Валерий Ветров, представители администраций районов города, которые курируют вопрос благоустройства и контролируют исполнение Правил благоустройства, действующих в Николаеве.

"Тема нашего обсуждения - эффективность контроля в сфере благоустройства, а задача участников совещания - внести предложения по созданию типового порядка процедуры контроля, а также разработать детальные методические рекомендации и провести широкую информационную кампанию для жителей города, особенно, предпринимателей Николаева", - сообщил Валерий Ветров.

Мкртыч Мкртчян напомнил, что городским головой создана рабочая группа по внесению изменений в Правила благоустройства города, но в то же время, городская власть поддерживает и инициативу общественности, которая присоединилась к обсуждению вопроса.

"Сегодня мы услышим мнение специалистов, непосредственно занимающихся фиксацией нарушений правил благоустройства", - добавил вице-мэр.

Начальник отдела санитарной инспекции управления коммунального хозяйства, благоустройства и санитарной очистки администрации Корабельного района Виталий Лялюк отметил, что составленные специалистами протоколы в большинстве случаев не работают.

"Это вопрос к исполнительной службе, которая часто возвращает протоколы назад с пометкой, что документация недоработана".

"До суда доходят единицы", - добавил первый заместитель председателя администрации Заводского района Анатолий Яковина.

"Проблема состоит в идентификации нарушителя. По практике, существующей в Польше, представитель полиции имеет право идентифицировать человека по любому документу, тогда как у нас обязательно нужен идентификационный код, который большинство не предоставляет. У нас полиция даже не приезжает по факту вызова на незаконное строительство, и не принимает заявление о том, что нарушители не предоставляют документы. На Западе достаточно фотофиксации нарушения, а у нас это не является основанием. Нужен только человек с идентификационным кодом, который "уходит в бега" и требовать с него штраф невозможно."

Участники совещания обсудили роль общественных инспекторов в процессе контроля за благоустройством города.

По словам начальника отдела контроля и надзора за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Александра Голобродского, механизм регистрации общественных инспекторов на сегодняшний день существует. После регистрации в областной государственной администрации общественный инспектор будет обладать определенными полномочиями, в том числе, выписывать штрафы. Вопрос в людях: кто согласится посвятить немалое количество времени такой хлопотной работе.

Мкртыч Мкртчян озвучил предложение, что общественными инспекторами можно было бы сделать председателей ОСМД Николаева, чтобы они могли эффективно наводить порядок в своем доме, дворе, на территории.

Участники совещания решили до следующей встречи разработать предложения по совершенствованию процедуры контроля за благоустройством территорий и изменения в Правила благоустройства города. В дальнейшем пройдут встречи с предпринимателями, посвященные этому вопросу. Выработанная общая позиция позитивно повлияет на ситуацию в Николаеве.