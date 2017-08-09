В Украине инфляция уже превысила 8%

09.08.17 11:47Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

В Украине цены на потребительском рынке в июле текущего года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года — на 8,2%, — следует из данных Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, ценовая ситуация относительно продуктов питания в июле по сравнению с июнем, была разнонаправленной. Например, подорожали мясо и мясопродукты (5,1%), рис, масло, хлеб, макаронные изделия (0,8-2,4%), однако значительно подешевели яйца (-9%) и овощи (- 9, 2%). Подешевели также масло (- 0,2%), рыба (- 0,4%), фрукты (- 1,4%), крупы, в частности гречка, и сахар (-0,2 — 4,3%). Снижение цен зафиксировано на одежду и обувь (- 4,4%), а также топливо и масла (1,1%).

Как отметил в комментарии председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, правительство вместе с регулятором якобы сейчас значительное внимание уделяет политике ценовой стабильности.

«Учитывая некоторое оживление экономического роста в 2016-2017 гг., а также значительное замедление инфляционных процессов за последние 2 года, показатель – «июль к июню» и «июль к декабрю» указывает на то, что ситуация находится под контролем правительства, а также в пределах инфляционного таргета, утвержденного Советом Нацбанка», — отчитался чиновник.

По его словам, это — нормально, «учитывая значительное замедление инфляционных ожиданий в Украине».

«По итогам года, учитывая, что в августе к июлю всегда наблюдается дефляция, мы можем выйти на однозначный показатель. Это еще раз подтверждает, что только слаженная политика правительства и Национального банка может приносить ощутимые результаты», — цитирует Данилишина пресс-служба Кабмина.

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