Гройсман поручил проверить закупочные цены на лекарства в регионах

Премьер назвал закупку лекарств по завышенным ценам "преступлением против граждан"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством здравоохранения проверить закупочные цены на лекарства в регионах.

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я обращаюсь к министру здравоохранения совместно с Минэкономики и службой защиты, проанализируйте, пожалуйста, это (закупочные цены на лекарства в регионах, - ред.) и дайте по рукам тем, кто крадет у тех, кто нуждается в защите и поддержке, у больных людей", - заявил Гройсман.

Он также назвал закупку лекарств по завышенным ценам "преступлением против граждан".