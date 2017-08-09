Горожанке необходима наша помощь!

Марии Майданович поставили страшный диагноз острый миеломонобластный лейкоз в 2015-м году. Девушка уже прошла 5 курсов химиотерапии. Шанс на выздоровление дает одна из европейских клиник. Для операции требуется 120 тысяч долларов

Яркая, красивая девушка каждый день борется с болезнью, поражая всех знакомых своей энергией. Казалось, год изнурительного лечения и ежедневной борьбы с болезнью дал результат, и медикам удалось добиться ремиссии.

Но в июле 2017 года произошел рецидив, болезнь вернулась.

Врачи говорят, что необходимо в обязательном порядке провести пересадку костного мозга от донора. В Украине Марии помочь не могут — у нас не делают пересадок костного мозга. Шанс на выздоровление дает одна из европейских клиник. Для операции требуется 120 тысяч долларов.

Беда в том, что долгое лечение подорвало возможности семьи, собрать необходимую сумму полностью они не успевают. А времени осталось совсем немного. Любая ваша помощь может оказаться решающей.

Родные и друзья семьи Марии Майданович просят откликнутся всех, кто может помочь девушке в борьбе со страшной болезнью. В соцсети Фейсбук создана специальная страница, где опубликованы все документы с заключениями докторов и реквизиты, на которые можно перечислить денежные средства на операцию Марии. Также указан и контактный телефон.

Карта Приватбанка отца Марии, Александра Анатольевича Майдановича — 5168 7450 1129 5505

Или расчетный счет в Приватбанке- 29244825509100 (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570)

Телефон для справок, 093 580 90 62