За полгода Николаевщина экспортировала в страны ЕС товаров на 118 миллионов долларов

В январе-мае 2017 года объем экспорта товаров в Николаевской области составил 713,4 миллиона долларов, импорта - 305,2 миллиона долларов.

Как сообщает издание "Николаевские новости", по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экспорт увеличился на 25,7 процента (на 145,9 миллиона долларов), импорт - на 3,8 процента (на 11,2 миллиона долларов). Положительное сальдо составило 408,2 миллиона долларов (в январе-мае 2016-го - 273,5 миллиона долларов).

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-маем 2016 года увеличилась доля жиров и масел животного или растительного происхождения, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности. Зато уменьшилась доля механических и электротехнического оборудования, продуктов растительного происхождения.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 118,8 миллиона долларов (16,7 процента от его общего объема) и уменьшился по сравнению с январем-маем 2016-го на 2,8 миллиона долларов. Самые большие экспортные поставки товаров среди стран-членов ЕС осуществлялись в Испанию. Из других стран мира больше всего экспортировались товары в Россию, Египет, Индию и Турцию.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механического и электротехнического оборудования, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности.

Уменьшилась доля готовых пищевых продуктов, продуктов растительного происхождения. Импорт товаров из стран ЕС составил 95,2 миллиона долларов, или 31,2 процента от общего объема, и увеличился против января-мая 2016 года на 16 миллионов долларов, или на 20,2 процента. Среди стран ЕС наиболее значимые импортные поступления товаров осуществлялись из Нидерландов, Польши и Германии.

Среди других стран мира весомые поставки товаров были из Гвинеи, Беларуси, Гайаны, России, Китая, США и Бразилии. Об этом сообщили в областном управлении статистики.