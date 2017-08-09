У николаевского депутата-"укроповца" нашли памятники Ленину

09.08.17 15:20Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Недавно памятник вождю мирового пролетариата нашли у «БЮТовца» Александра Бондаря.

Но он смело оправдался – купил предприятие, а там уже стоял постамент Ленина, выбрасывать жалко, ведь через несколько лет можно будет продать втридорога.

Однако, как сообщает издание "Никлайф", перечень «хранителей» Ильича на Бондаре не закончился. Как пишет в Facebook бывший глава Новоодесской районной государственной администрации Евгений Вербин, другой депутат областного совета – Петр Ковальчук, скандальный глава фракции «Укроп», прямо обвешал свой дом бюстами Ленину. Против последнего Вербин разразился гневной тирадой, называя «укроповца» «псевдопатриотом» с «больными мозгами».

«Пропоную увазі друзів і не тільки подивитись на істинну сутність ВСЕВДОПАТРІОТА депутата Миколаївської обласної ради, голови постійної комісії КОВАЛЬЧУКА ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА. Це барельефи Леніна, які він, як стверджують жителі села Себине накрав ще за часів комуністичного режиму та не придумав своїми хворими мозгами нічого іншого, як почепити їх на кожному вуглу своєї хати», — написал в соцсети экс-чиновник.

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