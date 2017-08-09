В Николаевской области средняя заболеваемость кишечными инфекциями превышает показатели по Украине в 7 раз

Средняя заболеваемость кишечными инфекциями на территории Николаевской области составляет 112 человек на 100 тысяч населения при среднем показателе по Украине 14 человек. Это связано с тем, что местные власти формально подходят к обустройству пляжей и зон отдыха у водоемов.

Об этом сегодня, 9 августа, в ходе совещания в облгосадминистрации рассказала начальник управления Государственного надзора по соблюдению санитарного законодательства Украины в Николаевской области Лариса Бурденко, сообщает корреспондент НикВестей.

— Сегодня заболеваемость в Николаевской области за 7 месяцев 112 человек на 100 тысяч, при среднем показателе по Украине 14. В 7-6 раз Николаевская область дает превышение по кишечным инфекциям. И это не вся информация, не все люди обращаются, - сказала Лариса Бурденко.

По ее словам, большинство пляжей Николаевской области не оформлены в соответствии с санитарными нормами и требованиями законодательства. В решении на открытие пляжа местные власти упускают ряд важных требований: место слива сточных вод, ответственное лицо, качество воды, обеспечение питьевой воды и другие.

— К нам не обращались в этом году большинство администраций по поводу обследования. У нас вышла небольшая конфликтная ситуация с городом Николаевом. Город отработал неплохо, определил места отдыха, дали нам решение. Однако в решении нет ответственного лица, кто создал и что это за место массового отдыха на воде? Это пляж или грань, где люди отдыхают возле воды. Информации добиться невозможно. На вопрос о качестве воды мне сообщили: «А ты докажи, что она плохая!». Я ничего никому доказывать уже не буду, - рассказала Лариса Бурденко.

Лариса Бурденко отметила, что по Николаеву 11 мест отдыха у воды, названные пляжами, таковыми не являются.

На сегодняшний день, по всей области нет четких данных о местах загрязнений и объемах сливов сточных вод. Фактически, отдыхающие, приходя на пляж, не имеют информации о качестве воды, в которой собираются купаться.

Кроме того, по информации директора «Николаевского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Клочко, в нынешнем сезоне сохраняется опасность возникновения холеры. — 1994-95 год у нас было 78-80% холеры всей Европы. На сегодняшний день 60-70%, в зависимости о того, где мы берем пробы, холера высевается у нас. Есть все опасения, что у нас будет холера. В будущем мы должны знать, где у нас есть точки загрязнения, которые прилегают к нашей территории, - подчеркнул Владимир Клочко.