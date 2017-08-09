В Николаевской области средняя заболеваемость кишечными инфекциями превышает показатели по Украине в 7 раз

09.08.17 15:37Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Средняя заболеваемость кишечными инфекциями на территории Николаевской области составляет 112 человек на 100 тысяч населения при среднем показателе по Украине 14 человек. Это связано с тем, что местные власти формально подходят к обустройству пляжей и зон отдыха у водоемов.

Об этом сегодня, 9 августа, в ходе совещания в облгосадминистрации рассказала начальник управления Государственного надзора по соблюдению санитарного законодательства Украины в Николаевской области Лариса Бурденко, сообщает корреспондент НикВестей.

— Сегодня заболеваемость в Николаевской области за 7 месяцев 112 человек на 100 тысяч, при среднем показателе по Украине 14. В 7-6 раз Николаевская область дает превышение по кишечным инфекциям. И это не вся информация, не все люди обращаются, - сказала Лариса Бурденко.

По ее словам, большинство пляжей Николаевской области не оформлены в соответствии с санитарными нормами и требованиями законодательства. В решении на открытие пляжа местные власти упускают ряд важных требований: место слива сточных вод, ответственное лицо, качество воды, обеспечение питьевой воды и другие.

— К нам не обращались в этом году большинство администраций по поводу обследования. У нас вышла небольшая конфликтная ситуация с городом Николаевом. Город отработал неплохо, определил места отдыха, дали нам решение. Однако в решении нет ответственного лица, кто создал и что это за место массового отдыха на воде? Это пляж или грань, где люди отдыхают возле воды. Информации добиться невозможно. На вопрос о качестве воды мне сообщили: «А ты докажи, что она плохая!». Я ничего никому доказывать уже не буду, - рассказала Лариса Бурденко.

Лариса Бурденко отметила, что по Николаеву 11 мест отдыха у воды, названные пляжами, таковыми не являются.

На сегодняшний день, по всей области нет четких данных о местах загрязнений и объемах сливов сточных вод. Фактически, отдыхающие, приходя на пляж, не имеют информации о качестве воды, в которой собираются купаться.

Кроме того, по информации директора «Николаевского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Клочко, в нынешнем сезоне сохраняется опасность возникновения холеры. — 1994-95 год у нас было 78-80% холеры всей Европы. На сегодняшний день 60-70%, в зависимости о того, где мы берем пробы, холера высевается у нас. Есть все опасения, что у нас будет холера. В будущем мы должны знать, где у нас есть точки загрязнения, которые прилегают к нашей территории, - подчеркнул Владимир Клочко.

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